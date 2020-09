Havarie

Güterschiff schlägt in Würzburg Leck

Am Alten Hafen in Würzburg ist ein Güterschiff beim Anlegemanöver beschädigt worden. Das mit Dünger beladene Frachtschiff zog sich einen 50 Zentimeter langen Riss unterhalb der Wasserlinie zu. Wasser drang in den Maschinenraum ein.