Gesundheit

Bad Königshofen bekommt medizinisches Versorgungszentrum

Bad Königshofen erhält ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Am kommenden Montag wird es eröffnet. Der Landkreis Rhön-Grabfeld will so die Versorgungslücken in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie und innere Medizin schließen.