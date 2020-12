Gemünden

Florentischule: SMV hält an Gymnasium fest – Petition an Bischof

Die Florentinischule in Gemünden soll künftig über keinen gymnasialen Zweig mehr verfügen. Um dies zu verhindern, hat die Schülermitverwaltung (SMV) eine Petition gestartet. Die Schüler wenden sich an den Bischof und an den Schulreferent des Bistums.