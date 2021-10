Gefahr durch Schlamm

Trockenlegung vom Ellertshäuser See

Der Ellertshäuser See bei Stadtlauringen wird derzeit abgelassen. Der sichtbar werdende Boden animiert zum Betreten. Am Wochenende ist bereits ein Kind im Schlamm steckengeblieben. Das Wasserwirtschaftsamt will nun ein Betretungsverbot erwirken.