Franz Beckenbauer zum 75. Geburtstag | Porträt

Der Ball war mein Freund

07.09.2020, 20:00 Uhr

Fußballer, Funktionär, Weltmeister, Weltmann - elegant und sprachgewandt hat der "Kaiser" wie kein anderer den Fußball in Deutschland geprägt, entwickelt, gefördert: Am 11. September 2020 wird Franz Beckenbauer 75.

Wer wurde Deutschlands Fußballer des 20. Jahrhunderts? Franz Beckenbauer. Fußballer, Funktionär, Weltmeister, Weltmann - elegant und sprachgewandt hat der Kaiser wie kein anderer den Fußball in Deutschland geprägt, entwickelt, gefördert: Weltmeister als Spieler und Trainer, Organisator der Heim-WM 2006, dazwischen FC-Bayern-Präsident und Werbe-Ikone. Erst in den späten Jahren fällt Schatten auf die Lichtgestalt, mit der Affäre um das "Sommermärchen". Es ist ein öffentliches Leben, durchzogen von Höhepunkten, gespickt mit Nackenschlägen, aus einfachen Verhältnissen durch den Fußball hinein in den Jet Set, in die internationale Sportpolitik. Ein bewegtes und bewegendes Leben, immer spannend, oft spaßig, manchmal widersprüchlich.