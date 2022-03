Frammersbach

Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw

Am Dienstagabend (8.3.22) gab es wegen eines Unfalls mit einem mit Gefahrgut beladenen Lkw zwischen Habichsthal und Frammersbach einen größeren Einsatz. Das teilte die Polizeiinspektion Lohr am Main mit. Demnach war das Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und drohte umzustürzen