Formel 1

Und am Ende gewinnt ein Mercedes

20.07.2020, 15:02 Uhr

2 Min Online bis 27.07.2020 Warum?





Zahlreiche Teams kämpfen in der Formel 1 und am Ende gewinnt ein Mercedes. Teamchef Toto Wolf: "Es liegt doch nicht an der Mannschaft, die die bessere Entwicklung, die grösseren Schritte macht, dafür die Verantwortung zu übernehmen."