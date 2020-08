FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn

Das 1:0 von Serge Gnabry war "weltklasse"

Serge Gnabry war beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen Olympqiue Lyon der "Man of the Match". Vor allem sein 1:0 in Arjen-Robben-Manier begeisterte. "Das Tor kann man guten Gewissens als weltklasse beichnen", lobte sogar der sonst so kritische Vorstand Oliver Kahn.