FC Bayern München

Oliver Kahn hofft an Alaba-Verbleib

FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn zeigte sich nach dem 3:0-Sieg gegen Olympique Lyon optimistisch, was den Verbleib von David Alaba betrifft. "Ich denke, wir nähern uns an", sagte er nach Gesprächen mit Alabas Berater am Rande des Champions-League-Turniers in Lissabon.