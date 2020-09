FC Bayern Basketball

Zuschauer heiß ersehnt: Nachdenken im Trainingslager

05.09.2020, 19:47 Uhr

2 Min Online bis 05.09.2021 Warum?





Beim Trainingslager der Basketballer des FC Bayern München in Bruneck in Südtirol rauchen die Köpfe. Dabei geht es immer wieder um die in Coronazeiten wichtige Frage: Wie bekommen wir Zuschauer in die Halle?