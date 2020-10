Erneuerbare Energien

Schwimmendes Solarkraftwerk bei Dettelbach

Das größte schwimmende Solarkraftwerk in Bayern geht auf dem Baggersee in Dettelbach im Landkreis Kitzingen in Betrieb. Neben der B22 werden Solarzellen künftig das Betonwerk am Ufer mit Strom versorgen und so zum Klimaschutz beitragen.