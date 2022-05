Elektromobilität

E-Auto-Rarität: Der Golf CityStromer

Rosi und Rainer Wich fahren einen weißen VW Golf. So weit so unspektakulär. In 3 Jahren darf sich das Auto offiziell Oldtimer nennen. Dann ist es nämlich 30 Jahre alt. Ein Veteran ist der Golf aber schon jetzt: denn von seiner Sorte fahren auf Deutschlands Straßen höchstens noch 50 Stück. Und das ganz ohne Verbrennungsmotor.