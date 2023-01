Eisenfeld-Würzburg

Silvesterschäden

In Elsenfeld (Lkr. Miltenberg) rückten gegen 01.00 Uhr über 40 Feuerwehrleute an, um ein Feuer in einer Garage abzulöschen. Am Neujahrsmorgen (01.01.2023) sind am Peterprlatz in der Würzburger Innenstadt mehrere Fensterscheiben - auch die von Kirchenfenstern - zu Bruch gegangen. Grund hierfür könnte laut Polizei die Explosion einer pyrotechnischen Kugelbombe gewesen sein.