DFB-Pokal

Kleine Vereine verzichten auf ihr Heimrecht

BR Fernsehen

13.09.2020, 19:45 Uhr

3 Min Online bis 30.06.2021





Die Corona-Pandemie wirbelt auch den DFB-Pokal durcheinander. So sind einige kleine Vereine in den ersten beiden Runden gezwungen, auf ihr Heimrecht zu verzichten und spielen stattdessen in den großen Stadien - vor leeren Rängen.