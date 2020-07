Deutscher MLS-Profi

Jungwirth betrachtet Corona-Situation in den USA kritisch

Die US-amerikanische Fußball-Liga MLS spielt wieder: ein Quarantäne-Turnier in Disney World in Florida. Mittendrin: Der Gräfelfinger Florian Jungwirth, der die Corona-Situation in den USA kritisch betrachtet und neidisch in seine Heimat schaut.