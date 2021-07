Dettelbach

Realschule lässt Wetterballon in Stratosphäre steigen

Auf dem Sportplatz der Realschule im unterfränkischen Dettelbach haben Schüler einen Wetterballon in die Stratosphäre aufsteigen lassen. In der Sonde waren Messgeräte und Kameras eingebaut. Auch Blattspinat und Frankenwein waren mit an Bord.