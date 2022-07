Dettelbach

Realschule Dettelbach fliegt wieder an den Rand des Weltalls

Die Realschule Dettelbach lässt erneut einen Wetterballon mit Sonden und Kameras in die Stratosphäre steigen. Mit an Board sind auch menschliche Hautzellen. In einem spektakulären Versuch wird getestet, wie diese in der Stratosphäre Schaden nehmen.