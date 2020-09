Demonstration

Globaler Klimastreik: Aktion von Fridays for Future in Würzburg

Anlässlich des Globalen Klimastreiks am Freitag (25.09.20) haben Aktivisten von Fridays for Future in Würzburg demonstriert. Corona-bedingt zogen sie in drei kleinen Demonstrationszügen von der Innenstadt zu den Talavera-Mainwiesen.