BR-Wandertag 2020

Burgenhelden im Unterland an Tag 5

An Tag 5 des #BRWandertag|s schließen wir die Touren in der Urlaubsregion Coburg-Rennsteig mit einer Runde um die Heldburg ab. Nah an der innerdeutschen Grenze lag das Dorf Billmuthausen, das genau deswegen in einer Nacht- und Nebelaktion geräumt und dem Erdboden gleichgemacht wurde.