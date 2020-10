Blickpunkt Sport

Michael Köllner: "Der finanzielle Druck ist enorm"

04.10.2020, 19:45 Uhr

Die Corona-Krise macht eine verlässliche Finanzplanung der Vereine schier unmöglich. Michael Köllner befürchtet ligenübergreifende Auswirkungen auf dem Transfermarkt, den Löwen könnte dabei allerdings eine ganz bestimmte Eigenschaft zu Gute kommen.

Blickpunkt Sport mit Sonntagsspielen für beide bayerische Bundesligisten. Der FC Augsburg muss bei den Wölfen ran, der FC Bayern empfängt die Hertha aus Berlin. Auch die Kickers aus Würzburg und Greuther Fürth liefern sich ein hoffentlich packendes Zweitligaderby. Was tut sich in Sachen Neuzugänge? Das Transferfenster schließt am Montag – ist der Bayernkader stark genug? Nach dem Spiel in Zwickau blicken wir auf die Situation beim Münchner Stadtrivalen. Löwentrainer Michael Köllner ist live im Studio und spricht über diese besondere Drittligasaison. Seinen Vertrag hat er frisch verlängert und außerdem ein Buch geschrieben. „Führen, Coachen und Managen im Fußball“ – viel Gesprächsstoff für seinen Auftritt bei Blickpunkt Sport. Erster Spieltag in der Handball-Bundesliga: der HC Erlangen muss zum THW Kiel. Während nun tatsächlich wieder Handball gespielt wird, ist der Saisonstart beim Eishockey nach wie vor nicht gesichert. Ohne Zuschauer können die meisten Vereine sich eine neue Spielzeit schlichtweg nicht leisten. Das Ende fürs Profieishockey in dieser Saison? Zu diesem Thema sind Wolfgang Gastner, Geschäftsführer der Nürnberg Ice Tigers sowie Carsten Bissel, Aufsichtsratsvorsitzender des HC Erlangen im Blickpunkt-Sport-Studio zu Gast. Fußball Bundesliga aktuell: VfL Wolfsburg – FC Augsburg FC Bayern München – Hertha BSC Fußball Bundesliga: Transferschluss am Montag, 05.10. – Wo steht der FC Bayern? Fußball 2. Bundesliga: Das Frankenderby Würzburger Kickers – SpVgg Greuther Fürth Fußball/3. Liga: Portrait Michael Köllner Handball: THW Kiel – HC Erlangen Handball/Volleyball: Profisport in Coronazeiten: eine unkalkulierbare Möglichkeit Also sprach Cissé …