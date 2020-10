Blickpunkt Sport

Höhepunkte aus der 3. Liga

BR Fernsehen

03.10.2020, 15:15 Uhr

30 Min





Die Drittligapartien der bayerischen Vereine hatten es in sich. Allein in der Partie von Türkgücü München in Mannheim fielen ganze acht Tore. Aber auch der TSV 1860 München und die SpVgg Unterhaching konnten sich sehen lassen. Wir zeigen die Höhepunkte der Spiele.

mit dem 3. Spieltag der 3. Fußball-Liga: Fünf bayerische Teams in Blickpunkt Sport! FC Ingolstadt 04 - SpVgg Unterhaching FSV Zwickau - TSV 1860 München SV Waldhof Mannheim – Türkgücü München Fußball 3. Liga / Nachbericht vom Freitag: FC Bayern II – Dynamo Dresden