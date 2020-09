Blickpunkt Sport | 26.09.2020

TSV 1860 München - 1. FC Magdeburg in voller Länge

BR Fernsehen

26.09.2020, 12:00 Uhr

114 Min Online bis 03.10.2020





Der 2. Spieltag der 3. Liga in der Saison 2020/21: Das Spiel TSV 1860 München gegen den 1. FC Magdeburg in voller Länge.

2. Spieltag am 26. September TSV 1860 München – 1. FC Magdeburg Als zweites Live-Spiel der neuen Saison zeigt das BR Fernsehen am Samstag, 26. September 2020, 14.00 Uhr, die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Magdeburg. Die Löwen sind nach dem Gewinn des Toto-Pokals und dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Eintr. Frankfurt mit einem 3:1 Sieg gegen Meppen erfolgreich in die Drittligasaison gestartet. Jetzt heißt es zuhause gegen Magdeburg einen Dreier nachzulegen. Das allerdings vor leeren Rängen, denn Zuschauer sind wegen der aktuellen Corona-Lage in München nicht zugelassen. Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, Kommentator der Partie ist Bernd Schmelzer.