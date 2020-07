Bienen auf BR-Gelände

45.000 neue BR-Mitarbeiter

Der BR in Nürnberg hat tausende neue Mitarbeiter: Seit Ende Juni wohnen zwei Bienenvölker mit insgesamt fast 45.000 Tieren in ihren Stöcken im Studiopark in Nürnberg. Die Bienen gehören Bianca Tworowsky.