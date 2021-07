Bauernverband

Nasses Wetter verzögert Getreideernte

In Unterfranken ist aufgrund der letzten regenreichen Tage vorerst nicht an die Getreideernte zu denken. Das teilte der Bayerische Bauernverband in Unterfranken mit. Was die Landwirte im Moment dringend benötigen ist Sonnenschein und Wärme.