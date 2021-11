Bad Neustadt

Fahrradfahrer tot aufgefunden - Ermittlungen wegen Tötungsdelikts

Am frühen Montagmorgen (22.11.21) wurde die Polizei über einen leblosen Mann auf dem Radweg zwischen Hohenroth und Bad Neustadt (beides Lkr. Rhön-Grabfeld) informiert. Es handelt sich um einen 26-Jährigen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld, für den jede Hilfe zu spät kam, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach stellten Beamte der Polizeiinspektion bei dem 26-Jährigen Verletzungen fest, die den dringenden Verdacht eines Tötungsdelikts begründen.