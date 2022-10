Bad Kissingen

Weltrekordversuch in Bad Kissingen - Längster Korso aus Elektrofahrzeugen

Bad Kissingen: Einen Weltrekordversuch hat es am Sonntag in Bad Kissingen gegeben. Dort haben sich 125 Elektroautos, City-Roller und E-Bikes versammelt und sind in einem Konvoi durch die Stadt gefahren. Das elektrische Kissinger Kurbähnle war auch dabei.