Bad Brückenau und Würzburg

Verdi-Aktionen: Beschäftigte von Kitas und Blindeninstitut dabei

Bei einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi in vier Kitas in Bad Brückenau hat gut 90 Prozent der Belegschaft teilgenommen. Zeitgleich richtet Verdi im Blindeninstitut Würzburg einen Aktionstag unter dem Motto "In der Behindertenhilfe brennt's" aus.