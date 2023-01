Aschaffenburg

Tempo 30 auf der Bundesstraße innerorts am Beispiel von Hösbach

Immer mehr Kommunen in Bayern fordern innerorts Tempo 30. Rund 70 Städte und Gemeinden im Freistaat haben sich mittlerweile der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" angeschlossen. Die Initiative fordert, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Kommunen überall innerorts Tempo 30 anordnen können - auch etwa auf Bundesstraßen. Durch den Markt Hösbach führt die B26, die viele Pendler auf dem Weg nach Aschaffenburg befahren. Trotz Tempo 30 am Ortseingang und -ausgang heizen weiter Autos mit teils 120 km/h durch den Ort. Gemessen hat diese Werte eine Privatperson, Hans-Peter Schmitt von der VI Hösbach. Schmitt hat innerorts eine eigene Messstation aufgestellt und will mit seiner Initiative Tempo 30 im Bereich der Wohnbebauung an der Bundesstraße erreichen - gegen alle Widerstände.