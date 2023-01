Aschaffenburg

Kokainprozess: Angeklagter bestreitet Wissen von Drogen

Ein halbes Jahr nach dem bislang größten Kokainfund in Bayern hat am Vormittag vor dem Landgericht Aschaffenburg der Prozess gegen zwei Männer begonnen. Der Jüngere will von den Drogen nichts gewusst haben, der Ältere äußerte sich zunächst nicht.