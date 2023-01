Aschaffenburg

Geldautomat in Aschaffenburg gesprengt: Täter auf der Flucht

Aschaffenburg - Im Aschaffenburger Stadtteil Strietwald haben Unbekannte heute Morgen (09.01.23) gegen 4.48 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht und die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ob sie Beute gemacht haben bzw. wie hoch die Beute ist, ist noch nicht klar. Nach ersten Informationen des Bayerischen Landeskriminalamts haben die Täter Fest-Sprengstoff an dem Automaten der VR-Bank in der Daimlerstraße 10 angebracht und ihn so gesprengt.