Aschaffenburg

400 Liter Nagellackentferner ausgelaufen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist in der Nacht zum Montag in den Aschaffenburger Staatshafen ausgerückt. Auf dem Betriebsgelände einer Spedition waren 400 Liter Nagellackentferner ausgetreten.