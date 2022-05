Asc

"Tag der Franken" am 3. Juli in Aschaffenburg

Am 3. Juli wird in Aschaffenburg der "Tag der Franken" 2022 gefeiert. Der Festtag ist in die Kulturtage des Bezirks eingebunden. Diese finden vom 30. Juni bis zum 10. Juli auf der und um die Aschaffenburger Museumsmeile statt.