Armin Hary

Olympiagold und Weltrekord 1960

Armin Hary gilt als bester deutscher Sprinter aller Zeiten. Vor 60 Jahren, am 1. September 1960, gewann er Olympiagold über 100 Meter in Rom. Knapp zwei Monate zuvor hatte er in Zürich mit 10,0 Sekunden einen neuen Weltrekord aufgestellt.