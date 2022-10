Angelsberg

175 Heuballen in Flammen – Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Der Brand in einem Heuballenlager hat die Feuerwehr im Landkreis Aschaffenburg einige Stunden lang in Atem gehalten. In Angelsberg, einem Ortsteil von Mömbris, waren 175 Heuballen, die im Freien gelagert waren, in Flammen aufgegangen.