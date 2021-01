Aktion mit Stofftieren

"Pandamie" in Ebern: Mit Pandabären gegen Corona

Bernd Ziegler aus Ebern im Landkreis Haßberge hatte eine kreative Idee: Er hat Pandabären aus Plüsch in die Fenster eines alten Hauses gesetzt und will in der Corona-Zeit ein bisschen Freude verbreiten. Damit hat er eine "Pandamie" ausgelöst.