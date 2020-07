ADAC-Rennserie

"Racing Twins" haben Großes vor

30.07.2020, 09:00 Uhr

Ein Zwillingspaar gibt in diesem Jahr in der ADAC GT4 Germany Gas: Alesia und Jacqueline Kreutzpointner starten gemeinsam in einem BMW M4 GT4 in der Rennserie, die vom 14. bis 16. August auf dem Nürburgring startet.