Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar

Wohin mit altem Frittieröl?

Ab ins Klo? In die Biotonne - oder doch in den Restmüll? Wie Sie Frittieröl richtig entsorgen - und so, dass es der Umwelt was bringt, hören Sie in dieser aktuellen Episode des Podcasts "Besser leben".