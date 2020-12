Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar

Geschenkpapier, Kartons & Co: Was darf ins Altpapier?

Kassenbons, Parktickets oder Pizzakartons - was in die Blaue Tonne darf und was nicht, klären Melitta Varlam und Alexander Dallmus in dieser Episode unseres "Besser leben"-Podcasts. Hier nachhören.