Blaue Couch

Tan Caglar, Schauspieler

"Geht nicht? Gibt's nicht!" So heißt das Comedy-Programm von Tan Caglar. Er sitzt seit seiner Jugend im Rollstuhl, heute ist er Schauspieler, Comedian und Moderator. Und spielt in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" einen Arzt.