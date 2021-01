Blaue Couch

Sabine Sauer, Moderatorin

Sabine Sauer geht nach 40 Jahren BR in den Ruhestand. Sie hat 17 Jahre das Fernsehmagazin "Wir in Bayern" live moderiert. Was sie mit ihrer Freizeit im Ruhestand machen wird, hat sie Thorsten Otto auf der Blauen Couch erzählt.