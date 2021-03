Blaue Couch

Petra Reski, Mafia-Expertin und Autorin

Petra Reski schreibt über die Mafia. Das hat ihr Prozesse und massive Drohungen eingebracht. Deswegen verpackt sie ihr Wissen in Krimis. Warum sie das Leben in Venedig so liebt, erzählt sie auf der Blauen Couch.