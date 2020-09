Blaue Couch

Katrin Pütz, Agrartechnikerin und Erfinderin

Agrartechnikerin Katrin Pütz hat eine mobile Biogas-Anlage erfunden. In Entwicklungsländern wird diese Erfindung zum Kochen genutzt. Katrin Pütz hat in ihrem Leben schon viel gemacht - sie ist gelernte Schreinerin, hat in Australien als Bullcatcherin und Köchin gearbeitet.