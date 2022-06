Blaue Couch

Julia Wittig, Eisschwimmerin: "Im Eiswasser hat man nur ein kleines Zeitfenster"

Julia Wittig ist die erfolgreichste deutsche Eisschwimmerin mit mehreren Weltmeistertiteln. Was das Besondere an diesem Sport ist und was für sie Überwindung bedeutet, das ist auf der Blauen Couch zu hören.