Blaue Couch

Josefa Idem, Rekord-Kanutin

Acht Mal hat Kanutin Josefa Idem an Olympischen Spielen teilgenommen, viele Medaillen gewonnen. In ihrer zweiten Heimat Italien war sie Ministerin. Warum sie wieder in die Politik gehen würde, hat sie auf der Blauen Couch erzählt.