Blaue Couch

Eisi Gulp, Schauspieler

Die Figur ist Kult: Eisi Gulp spielt den kiffenden Althippie-Vater in den Eberhofer-Krimis. Demnächst kommt "Kaiserschmarrn-Drama" in die Kinos. Was für ihn das Wichtigste im Leben ist, erzählt er auf der Blauen Couch.