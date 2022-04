Blaue Couch

Astronomin Dr. Ruth Grützbauch: "Wir können hinausfliegen, zum Mond, zu den Planeten, durch die Milchstraße - und alles aus der Nähe sehen"

Ruth Grützbauch fährt quasi das Weltall auf ihrem Fahrrad spazieren. Die Astronomin hat sich mit einem aufblasbaren Planetarium selbstständig gemacht. Was so ein Blick ins All auslösen kann, erzählt sie auf der Blauen Couch.