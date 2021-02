Blaue Couch

Andreas Giebel, Kabarettist

Schauspieler und Kabarettist Andreas Giebel hat als Kommissar Beissl in "Watzmann ermittelt" einen Riesenerfolg hingelegt. Auf der Blauen Couch erzählt er, was ihn persönlich mit dieser Rolle verbindet und was er an Bayern liebt.