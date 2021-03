Blaue Couch

Alexandra Reinwarth, Autorin

Autorin Alexandra Reinwarth hat mit "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg" einen Bestseller geschrieben. Am meisten verändert hat sie ihr Projekt, ein Jahr so zu leben, als sei es ihr letztes. Wie man entspannt bleibt - trotz Vollspackos und anderer Widrigkeiten, erzählt sie bei Gabi Fischer auf der Blauen Couch.