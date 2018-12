UN-Klimakonferenz 2018 Klimagipfel in Kattowitz beendet

Die UN-Klimakonferenz 2018 in Kattowitz trug den Namen "COP 24". COP steht für "Conference of the Parties", die Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention UNFCCC. Diese Konvention wurde im Jahr 1992 in Rio de Janeiro unterzeichnet. In Kattowitz trafen sich die Delegierten von 197 Staaten zum 24. Mal, daher COP 24. Parallel kommen beim jährlichen Klimagipfel seit 2005 auch die Unterzeichner und Ratifizierer des Kyoto-Protokolls zusammen und seit 2016 zudem die Unterzeichner des Paris-Abkommens.



Der nächste Klimagipfel, COP 25, wird in Chile stattfinden - im Dezember 2019 oder Januar 2020.