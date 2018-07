Der Triathlon-verrückte Landkreis Roth ist bereit für den Challenge Roth. Was 1984 als "Franken-Triathlon" mit 83 Teilnehmern (davon eine Frau) begann, ist heute das beliebteste Langdistanzrennen unter den Athleten.

Challenge im Liveststream Wir zeigen den Challenge Roth am 1. Juli hier von 8.30 bis 16.00 Uhr und von 20.00 bis zirka 23.00 Uhr im Livestream.

7.000 Helfer versorgen die 3.400 Einzelstarter und 650 Staffeln aus 75 Nationen während der Triathlon-Festspiele am 1. Juli in Roth. Um 6.30 Uhr fällt der Startschuss für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen.

Kienle, van Vlerken und andere Top-Stars

Sportlich will der Challenge Roth unter anderem mit Sebastian Kienle aus Mühlacker in Baden-Württemberg Schlagzeilen machen. "Sebi" ist Hawaii-Sieger von 2014 - und hat nun in Roth den Sieg im Blick. Zweimal war er schon hier - und wurde jeweils Zweiter. Nun freut er sich auf die Emotionen beim Challenge Roth. "Mein Stern ist hier 2010/2011 aufgegangen", sagt er. Mit Andi Dreitz aus dem oberfränkischen Michelau bekommt er starke Konkurrenz. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder die Niederländerin Yvonne van Vlerken. Der Rother Triathlon ist ihr Lieblingsrennen. Ob es auch das von Lucy Anne Charles aus Großbritannien werden wird, wird sich am 1. Juli zeigen.

Laufstrecke nochmals verändert

Nachdem die Laufstrecke vergangenes Jahr verändert wurde, haben die Veranstalter dieses Jahr noch einmal nachgebessert. Die Strecke ist nun wieder ein Ein-Runden-Kurs. Die Höhenmeter wurden halbiert. Es geht am Kanal entlang nach Haimpfarrich, dann zurück nach Schwand, um dann durch Roth nach Büchenbach und zurück zu führen. Außerdem wurde das Preisgeld verdoppelt, auf 200.000 Dollar.

BR-Franken-Staffel wieder am Start

Auch in diesem Jahr wird beim Challenge Roth eine BR-Franken-Staffel an den Start gehen. Unser Moderator Charly Hilpert begleitet wieder "Drei Engel für Charly". Pauline aus Kulmbach schwimmt 3,8 Kilometer durch den Main-Donau-Kanal, Emma aus Schwabach fährt mit dem Rad 180 Kilometer und Michaela aus Gunzenhausen läuft den Marathon - und wir sind mit dabei.

Stichwort: Challenge Roth Schwimmstart beim Challenge Roth Der Challenge Roth ist die Nachfolgeveranstaltung des Ironman Europe. Bei dem Langdistanz-Triathlon müssen die Sportler 3,8 Kilometer im Main-Donau-Kanal schwimmen, anschließend 180 Kilometer durch Mittelfranken Rad fahren und danach noch einen Marathon mit einer Länge von 42,195 Kilometern laufen. Der Rother Kurs gilt als sehr schnelle Strecke.



Top-Athleten bewältigen die gesamte Distanz in unter acht Stunden, Hobbysportler dürfen nicht länger als 15 Stunden benötigen, sonst werden sie disqualifiziert. Ab 6.30 Uhr morgens gehen insgesamt 3.500 Einzelstarter sowie 650 Staffeln (je ein Staffelmitglied bewältigt eine Disziplin) auf die Strecke. Die letzten Läufer kommen erst nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22.30 Uhr ins Ziel.

Der Challenge - eine Erfolgsgeschichte